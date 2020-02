L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla difficile situazione in casa Spal. Si va verso la separazione con mister Semplici. Nel mentre si pensa ancora al calciomercato e la società emiliana valuta il colpo in attacco. Si fanno i nomi di Alessandro Matri e Giuseppe Rossi. Nessuno commenta o smentisce. In panchina, dovessero precipitare le cose, potrebbero tornare in auge le candidature dell’ex rosa Ballardini e Di Biagio.