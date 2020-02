L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” esalta la vittoria del Palermo sull’FC Messina. I rosa hanno avuto la meglio con una prestazione di carattere, trovando in Sforzini l’attaccante che non perdona. Doppietta per “Nando Gol” e terzo gol consecutivo in due gare. In mezzo ci sono anche gli episodi a favore, in virtù di una direzione arbitrale non all’altezza, fatta di sviste e una conduzione troppo leggera che ha infiammato gli animi in campo. I giallorossi si sono lamentati per un fallo di Sforzini sul portiere Marone in occasione del vantaggio. L’arbitro ha combinato di peggio, non sanzionando una trattenuta di Lancini in area su Fissore e negando un rigore su Floriano. L’FC ha avuto una marcia in più con gli esterni Coria e Bevis. Nella ripresa, però, la squadra di Gabriele ha perso pericolosità. Il nuovo entrato Ficarrotta si invola in avanti e serve Sforzini, a cui basta solo appoggiare il pallone in rete per chiudere il match.