L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul focolaio Reggiana.

Il totale è salito a 27 tesserati, di cui 21 calciatori e 6 componenti dello staff. Nessun altro club aveva mai registrato un numero così alto di positività.





La Reggiana ha già usato il jolly chiedendo il rinvio della gara col Cittadella e a Salerno, per evitare la sconfitta a tavolino (0-3, senza punto di penalizzazione), dovrà avere a disposizione 13 giocatori (tra cui un portiere). Per raggiungere questo numero, si dovrà fare abbondante ricorso ai giovani della Primavera (la lista degli Under è illimitata).