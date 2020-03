L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo scontro Governo-Lega per trasmettere le partite della Serie A in chiaro. Il ministro Spadafora chiede «di consentire a tutti di godere uno spettacolo emozionante», ma la Lega risponde «che il quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di poter aderire». L’unica possibilità, che rientra esclusivamente nelle facoltà del Governo, è un decreto ministeriale ad hoc (per motivi di rodine pubblico), che modifichi la Legge Melandri sulla vendita dei diritti tv e consenta la trasmissione in chiaro delle partite. Chi sarebbe poi autorizzato alla trasmissione? La Rai si è fatta avanti, Sky con l’emittente in chiaro Tv8, Mediaset minaccia diffide, Dazn osserva.