L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’allarme Coronavirus nel mondo del calcio. Nessuna indicazione è giunta sulle amichevoli dell’Italia contro Inghilterra e Germania. Si fa strada l’ipotesi di soluzioni drastiche: le porte chiuse sono più che una possibilità, la cancellazione delle due partite di preparazione all’Europeo comporterebbe conseguenze economiche non indifferenti. La Nazionale studia accorgimenti per affrontare l’anomalia: la delegazione azzurra avrà un numero di partecipanti ridotto al minimo. All’esame c’è anche l’eventualità di organizzare a porte chiuse il ritiro a Coverciano, dal 23 al 26 marzo, prima del decollo del gruppo azzurro per Londra. Che sarebbe programmato dall’aeroporto di Venezia, fresco partner Figc, ma più probabilmente a questo punto avverrà da quello di Firenze.