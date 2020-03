L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul rinvio di Strasburgo-PSG a causa dell’allarme Coronavirus in Francia. La decisione è stata presa dalla Lega francese a seguito del divieto della prefettura del Basso Reno, di cui fa parte appunto Strasburgo. Nella regione vicina dell’Alto Reno sono state chiuse pure le scuole; proprio da questa «zona rossa» erano previsti in arrivo per il match del Psg ben 26 mila spettatori. È la prima gara di Ligue 1 a venire spostata. Ieri Chambly-Le Mans di Ligue 2 è stata disputata a porte chiuse.