L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo stop del campionato di Serie D. Lunedì si saprà quando e da dove riprenderà il campionato di Serie D. Le ipotesi al vaglio sono diverse per via di una comprensibile incertezza su come muoversi da parte degli organi preposti. L’orientamento del dipartimento interregionale sembra quello di voler far ripartire il campionato il 22 marzo, ma con lo slittamento del calendario. Non quindi partendo dalla 28a giornata che vedrebbe il big match col Savoia, ma dalla sfida contro il Corigliano della 27a giornata. L’idea che prevale in Lega è quella di ripartire da dove ci si era fermati per non avere il problema di inserire un recupero infrasettimanale nelle prossime settimane dove far giocare il turno dell’8 marzo. Il Palermo, attraverso l’AD Sagramola, ha proposto di sfruttare la data del 15 marzo, alla luce della sospensione del Torneo di Viareggio, e di annullare una sosta che non ha più motivo di esistere. A quanto pare, però, per deliberare una decisione relativa al 15 marzo ci sarebbero voluti tempi stretti e con un consiglio di Lega in programma lunedì, diventerebbe complicato. La strada, a meno di ripensamenti, sembra già tracciata e se ne attende soltanto l’ufficialità.