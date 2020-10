L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Trapani. Se il club dovesse per qualsiasi motivo non disputare la sfida contro il Catanzaro saluterebbe la Serie C. Due i problemi da risolvere stamani perché la squadra possa mettersi in viaggio verso Catanzaro: il principale è legato all’allenatore Daniele Di Donato, ancora incerto se accompagnare la squadra in campo. Il secondo è il pullman per la trasferta, in quanto la ditta contattata non sembra disposta ad effettuare il servizio se prima non avrà la garanzia di essere pagata.