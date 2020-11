L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul ritorno del derby Palermo-Catania.

L’ultima volta era stata sette anni fa, in Serie A. In panchina c’erano Sannino e Maran. Per il Palermo quella stagione si concluse con la retrocessione in Serie B.





Il Catania ha rinviato la partenza a causa della positività al Covid-19 di un membro dello staff. Raffaele non avrà a disposizione Sarao e Piccolo. Boscaglia potrà rientrare sui rientri di Floriano, Silipo e Martin, ma dovrà ancora fare a meno di cinque elementi.