L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«E’ il derby della mia terra, rappresenta tutto ciò che da bambino guardavo con gli occhi spalancati e col cuore pieno di emozione – ammette -. Sono due città importantissime, due tifoserie importantissime, rappresenta il predominio regionale. Domani dobbiamo pensare a questo prima della partita affinché le motivazioni salgano al massimo. Sarà anche emozionante. La mancanza del pubblico è qualcosa che disturba tantissimo,

sono partite da vedere allo stadio e giocando in casa ci mancheranno i tifosi, pur sapendo che saranno al nostro fianco».







«Il pareggio di Catanzaro fa crescere l’autostima e la fiducia in noi stessi, rappresenta a livello morale una vittoria, per com’è arrivato –

continua Boscaglia -. I risultati fanno bene quando sono positivi e danno anche punti in classifica, che è quello di cui abbiamo bisogno. A parte questo, ho visto una squadra con grandissimo carattere, arrabbiata dopo essere rimasta in nove, che ha cercato in tutti i modi di portare a casa un risultato positivo. Mi aspetto quello che ho visto a Catanzaro dal punto di vista motivazionale ed emozionale, in più sappiamo che è un derby e rappresentiamo Palermo in tutto e per tutto, contro una rivale storica. Dobbiamo dare qualcosa in più, ancora, ma mi aspetto la stessa voglia di Catanzaro. Queste sono partite in cui l’aspetto tecnico e tattico può essere importante, ma dobbiamo metterlo in secondo piano. La motivazione, l’emozione e voler sopraffare sportivamente l’avversario deve fare la differenza».