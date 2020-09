L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Fabio Petroni, patron del Trapani:

«Siamo in stretto contatto col sindaco Tranchida, disponibili ad accogliere a braccia aperte chi voglia investire seriamente nel Trapani, subentrando a noi o in compartecipazione. Una cosa è certa, non accetteremo soluzioni che portino a indebolire o far fallire il Trapani. Noi finora ci abbiamo messo un milione e 150mila euro. Solo tra luglio e agosto circa 300 mila: 150 per finire la stagione e 157 che, aggiunti ai 400 avuti dalla Lega, ci hanno consentito di iscrivere la squadra.

Romani? L’offerta prevedeva l’acquisizione di parte del paracadute che spetta a chi retrocede dalla B e una parte delle plusvalenze derivanti dalla cessione di giocatori. Senza garanzie a metterci però denaro da parte loro».