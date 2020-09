L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni del dirigente catanese Guido Angelozzi

«Catania? Le questioni societarie non le conosco, ma ho visto grande impegno. Sul piano dell’organizzazione tecnica, il direttore Pellegrino e il suo staff stanno lavorando bene.

Bisogna considerare il budget da impiegare su un mercato difficile, visto che impone la lista con 22 giocatori. I dirigenti hanno preso calciatori validi, di categoria, non ci sono grandi nomi, ma sostanza per una C da combattimento. Bari e Palermo hanno una possibilità economica consolidata per andare in B.

Il Catania potrà crescere strada facendo. Scelta di Boscaglia? Felice. Boscaglia conosce la C anche perché l’ha vinta con Trapani ed Entella. I rosanero, reduci dalla D, sono tra i favoriti».