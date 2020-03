L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’appello di Santino Lo Presti, presidente del Comitato regionale della Figc: «Il calcio è importante,ma prima viene la salute dei cittadini. La Lnd è stato il primo organo federale a bloccare tutti i campionati. Oggi l’unica cosa che possiamo dire a tutti è quella di stare a casa e osservare le indicazioni che ci sono state date dal Governo. Ci potremo rivedere presto in campo, solo se tutti rispetteremo gli input delle istituzioni. La decisione presa dalla Uefa,che ha spostato l’Europeo al prossimo anno aiuta tutti e ci permette di dilatare i tempi. Noi abbiamo ancora 6 giornate da calendario per i nostri campionati più importanti, vale a dire Eccellenza e Promozione, e penso che in un mese si possa fare. La nostra intenzione è quella di portare a compimento,nella regolarità, i campionati. È importante che le società dilettantistiche, che rappresentano la spina dorsale del calcio italiano, ma sono anche la parte più fragile del movimento, ricevano l’adeguato sostegno di risorse, sia dal Governo che dalla Lega Dilettanti».