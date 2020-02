L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla presentazione del progetto Palermo Polisportiva Virtuale, che verrà presentato questa mattina a Palazzo delle Aquile. Il Sindaco Orlando e il presidente Mirri illustreranno i dettagli del progetto: creare un circuito di società, di svariate discipline sportive, che abbiano in comune il nome Palermo, i colori rosanero e il marchio della SSD Palermo. La gestione e l’autonomia tecnica delle varie squadre rimarrebbe immutata, ma i benefici in termini logistico-organizzativi e di marketing potrebbero essere rilevanti. Il sogno di Mirri è quello di radunare sotto lo stesso ombrello rosanero le società più importanti delle città, come le squadre di pallanuoto maschile (Telimar) e basket femminile (Sicily By Car Palermo)