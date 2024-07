Gazzetta dello Sport: “Spalletti chiede scusa, Gravina cerca scuse: ma così l’Italia rischia di non fare i Mondiali”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul flop dell’Italia ad Euro 2024.

“Almeno Spalletti ha chiesto scusa. Per l’eliminazione, per la delusione che ha procurato, per le modalità che l’hanno determinata: raramente, forse mai avevamo visto un’Italia tanto brutta, povera di gioco, di idee, anche di cattiveria agonistica. Almeno lui, il commissario tecnico, si è preso le colpe: “Sono il primo responsabile”. E ha pure ammesso ciò che diciamo da tempo, più o meno da quando l’Europeo è cominciato: esiste una differenza profonda tra il ruolo di allenatore e quello di selezionatore.

Come abbiamo scritto, non necessariamente un grande tecnico è anche un grande ct, e forse Luciano ha le caratteristiche per essere molto bravo quando può lavorare per tanto tempo con i calciatori, lo è di meno se li deve scegliere, allenare per pochi giorni e mandarli subito in campo. Restiamo convinti che sia così, benché Spalletti abbia legittimamente rivendicato di pensarla in modo differente: “Il vestito da ct mi sta benissimo, devo imparare velocemente”. Il problema è che il tempo – il primo tempo – è già scaduto. E un disastro si è compiuto.

Almeno Spalletti ha chiesto scusa. Gravina ha cercato scuse. E ha dirottato le responsabilità altrove, comunque lontano da se stesso. Sotto la sua gestione l’Italia ha vinto un Europeo ma, dopo la grande notte di Wembley, i tifosi della Nazionale sono precipitati in un incubo. Eravamo scandalizzati dalla mancata qualificazione al Mondiale del 2018 in Russia – fallimento che era costato la poltrona a Tavecchio – e siamo riusciti a mancare anche quella a Qatar 2022, fatti fuori dalla Macedonia del Nord. Una disfatta che non ha provocato terremoti, né ai vertici della Federcalcio né attorno alla panchina di Mancini. Ora arriva questo nuovo clamoroso rovescio, il secondo in due anni. Eppure…”