Addio al Palermo, Rinaudo: «Orgoglioso e sereno di aver fatto questa esperienza, sarò per sempre tifoso rosanero»

Dopo il suo addio al Palermo Leandro Rinaudo ha tenuto questa mattina una conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Sono sereno e felice di avervi qui. Vi ringrazio per il lavoro fatto in questi anni, siete stati veicolo di informazione per la città e il Palermo, sono orgoglioso e sereno di aver fatto questa esperienza con il Palermo. La mia storia con il Palermo inizia da piccolino e spesso mi guardo indietro e mi rende orgoglioso. L’unico palermitano ad aver fatto doppietta in coppa Uefa e non solo. Spero, con tutto il cuore, che un giorno possa esserci un palermitano che possa ricoprire quanto fatto da me. Ringrazio Dario Mirri per la possibilità che mi ha dato, quando mi ha chiamato era la prima volta che lavoravo per una società di serie D, ma in me quella chiamata ha suscitato qualcosa di importante e volevo dare qualcosa di importante. Sarò per sempre tifoso del Palermo».