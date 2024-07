Addio al Palermo, Rinaudo: «Non ho messo la faccia perché la linea societaria da seguire era questa»

Dopo il suo addio al Palermo Leandro Rinaudo ha tenuto questa mattina una conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Ringrazio il City Gootball Group per la possibilità che mi ha dato dopo i primi 3 anni con il settore giovanile. Ci tengo a sottolineare che è stato fatto un lavoro incredibile perché non avevamo nemmeno una scrivania per gli appuntamenti, non esisteva nulla. Mi sento orgoglioso di aver ricostruito il lavoro. Con Bogdani sono stati pure raggiunti risultati importanti passando alla primavera 2 e ci sono ragazzini importanti. In questi anni non ho parlato per la politica societaria che ho accettato e mi sono allineato con le linee guida. Le responsabilità, come sapete, me le sono sempre prese. Non ho messo la faccia perché la linea del club era questa e mi sono adattato. Sono davvero orgoglioso del percorso fatto».