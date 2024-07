Addio al Palermo, Rinaudo: «Quali erano i miei margini operativi? I margini sono sempre stati individuali»

Dopo il suo addio al Palermo Leandro Rinaudo ha tenuto questa mattina una conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Se avevo percepito le possibilità della separazione? Da otto anni fino a 33 ho giocato a calcio, da nove faccio il dirigente. L’avevo capito a febbraio ma per come sono fatto è determinante per me portare il lavoro avanti, soprattutto se lo faccio per la squadra per la quale sono tifoso. Il mio unico focus era raggiungere il massimo con il Palermo. Quali erano i miei margini operativi? I margini sono sempre stati individuali. Il City Football Group è una proprietà si evince la parola condivisione e non credo cambierà. Negli anni hanno raggiunto risultati. Io ho avuto il mio spazio e quando c’è condivisione altre persone devono sapere e c’è un grande scambio. Il lavoro fatto mi ha dato modo di completarmi. Questa esperienza mi ha dato la possibilità di essere più completo. Lavorare con questo gruppo mi ha dato la possibilità di crescere. Ho imparato l’inglese e mi sento più completo. È stato motivo di crescita lavorare con loro».