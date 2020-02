L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sugli under terribili del Palermo. Silipo e Lucca sono accomunati dallo stesso destino in rosanero: sono andati a segno all’esordio. L’ex roma con il Marsala e l’ex Toro contro il Biancavilla. La società ha già posto le basi per trattenerli. La strada è già tracciata, quindi, a meno di clamorosi imprevisti, Sagramola e Castagnini hanno lavorato per non lasciarseli sfuggire. Stavano dietro a questi due ragazzi già in estate. Avevano provato a portarli subito a Palermo, ma per motivi diversi hanno rinviato l’appuntamento di cinque mesi, sapendo di poter andare a concludere le due operazioni in scioltezza. Nel caso di Silipo era stato trovato l’accordo per l’acquisizione definitiva, ma il momento di transizione per il passaggio di proprietà della Roma ha fatto rimandare tutta l’operazione a giugno. Per Lucca, la rottura con il Toro ha liberato l’attaccante che ha deciso di non rinnovare il contratto, gestito dall’agente palermitano Imborgia. Si può dire che il futuro del Palermo ha già i volti con cui identificare la rinascita. A loro bisogna aggiungere Doda, già acquisito a giugno.