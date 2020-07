L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del futuro di Sforzini. Chi lo conosce bene sa che “Nandogol” il telefono lo tiene d’occhio, tra un allenamento e l’altro, per tenersi in forma in vista di un ipotetico ritiro, nonostante le prime chiamate dalla Serie C e dalla Serie D siano già arrivate.

Sforzini, non ha fetta di accaparrarsi un contratto, un filo di speranza di poter continuare il viaggio in rosanero dopo aver vinto il campionato di Serie D alberga in lui.