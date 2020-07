L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione del Catania. A tre giorni dall’apertura delle buste per la cessione del Catania

si attende l’esito della gara pubblica che si terrà in Tribunale. Ieri la Sigi ha sostenuto l’ultima riunione tra i soci. Oggi in mattinata presenterà ufficialmente la candidatura al bando pubblico. Maurizio Pellegrino, in rappresentanza del gruppo, ha ribadito: «Siamo pronti, abbiamo lavorato per sette mesi, speriamo di ottenere l’ok dal tribunale per cominciare a parlare solo di calcio. Per noi, per la città, per i tifosi». Si parla sempre più della partecipazione al bando dell’avvocato americano Joe Tacopina. Ma per ora sono solo voci.