L’edizione odierna della Gazzetta dello sport, celebra così in prima pagina l’ufficialità della ripartenza del calcio italiano: “Si gioca!”. Inoltre la La Gazzetta dello Sport analizza la situazione della Serie C e titola in un articolo di spalla nella pagina dedicata alla Serie B: “Riunione con la Figc per un nuovo piano: si gioca da luglio?”. Nell’articolo si evidenzia: “La Lega Pro invece deve aspettare. Non è stata ipotizzata una data di ripartenza, anche se il ministro Spadafora ha detto che «i campionati possono ripartire il 20 giugno». Poco male. Per la Serie C si andrà più in là, forse ai primi di luglio, e prende quota l’ipotesi lanciata dal Direttivo di far giocare solo playoff e playout: saranno meno partite e sarà concesso più di tempo alle società per organizzarsi. L’approvazione di questo Piano B sarà al vaglio del Consiglio federale l’8 giugno, ma un’anticipazione di quella che sarà la linea potrebbe essere chiara già oggi”.