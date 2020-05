L’edizione odierna di Tuttosport in prima pagina titola “Era ora!” in merito all’ufficialità della ripartenza del calcio italiano. Ma ancora nulla si sa della ripresa della C e il quotidiano torinese dedica alla terza serie solo un articolo di spalla nella pagina dedicata alla Serie B: “In C rabbia Rimini: «Un’ingiustizia»“. Nell’articolo si legge che “appare arduo pensare di poter ultimare l’intero girone di ritorno con 306 partite, 113 nei gironi A e B, più 80 nel girone C. Assai probabile, invece, che si passi direttamente ai playoff ed ai playout“. Poi spazio alla lettera del presidente del Rimini, il quale vuole tutelare gli interessi dei romagnoli.