L’edizione odierna del Corriere dello sport si concentra sui nuovi sviluppi della trattativa tra Il magnate texano Friedkin e James Pallotta. Secondo fonti vicine ad ambienti bancari e alla società, la nuova offerta del magnate texano, presentata al presidente della Roma, è stata di 575 milioni, 135 in meno di quella di 710 milioni per la quale i due imprenditori americani si erano stretti la mano il 29 dicembre scorso. Friedkin è arrivato alla cifra di 575 milioni attraverso l’enterprise value, la valutazione complessiva che tiene conto dei debiti e anche della possibilità di investire subito 85 milioni per trattenere i giocatori più importanti del club. Al momento Pallotta ha detto no, ma sembra che la trattativa vada avanti e sarà fondamentale aspettare l’assemblea per l’approvazione della semestrale il 29 giugno, per arrivare a una possibile nuova valutazione.