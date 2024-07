Gazzetta dello Sport: “Serie B, si accende il mercato delle punte. Le trattative del giorno”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Sono giorni caldissimi per gli attaccanti. Dopo gli acquisti di Coda da parte della Sampdoria, Henry dal Palermo e Mendes dal Modena, ora è il turno della Cremonese con l’arrivo di Manuel De Luca. Tuttavia, anche altre squadre sono attive sul mercato.

Gennaro Tutino

Gennaro Tutino, riscattato a sorpresa dal Cosenza, è il giocatore più ambito. La Sampdoria vorrebbe affiancarlo a Coda, sperando di vendere Leoni per 6 milioni per finanziare l’operazione. Tuttavia, deve fare attenzione al Sassuolo, pronto a soddisfare la richiesta economica del Cosenza. Un piccolo incidente diplomatico tra i club è sorto perché Caligara, atteso dal Cosenza, ha scelto il Sassuolo, lasciando il Cosenza senza il rinforzo previsto. Questa situazione potrebbe influenzare il trasferimento di Tutino.

Altri Movimenti

Il Frosinone vuole regalare due giovani di grande valore a Vivarini: Ambrosino (Napoli) e Pecorino (Juventus), anche se quest’ultimo è valutato 4 milioni, una cifra attualmente troppo alta. Inoltre, il Frosinone è interessato al trequartista Begic del Parma.

Lo Spezia ha ufficializzato il ritorno di Pio Esposito in prestito dall’Inter e si concentra sui portieri Bertinato (Venezia) e Sarr (Cremonese). Il Brescia attende Olivieri (ex Venezia) dalla Juventus, mentre la Salernitana potrebbe acquisire Kallon (ex Bari) nella trattativa per Kastanos al Verona. Infine, il Catanzaro blinda i suoi attaccanti con i rinnovi di Biasci e Scognamillo, e prossimamente toccherà a Iemmello.

Difensori

Anche il mercato dei difensori è movimentato. Il Bari, oltre a perdere De Luca per la Cremonese, ha visto il Cesena superarlo per Curto, che lascia Como per unirsi a Mignani. Il Modena ha completato il reparto difensivo con Botteghin, in scadenza con l’Ascoli. La Sampdoria ha in mente Romagnoli del Frosinone, che ha manifestato l’intenzione di lasciare la Ciociaria, ma il club di Stirpe attende un’offerta adeguata.

Centrocampisti

Per quanto riguarda i centrocampisti, l’unica novità significativa è il ritorno di Zuelli dal Pisa alla Carrarese. Per gli altri trasferimenti, c’è ancora tempo.

Questi movimenti indicano che le squadre stanno attivamente cercando di rafforzare i loro organici in vista della prossima stagione, con particolare attenzione agli attaccanti per migliorare il potenziale offensivo.