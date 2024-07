Binda: “In serie B c’è la prima candidata alla promozione in serie A”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul campionato di serie B attraverso un articolo a firma Nicola Binda.

La Cremonese ha rinforzato il reparto offensivo con l’acquisto di Manuel De Luca, chiamato a sostituire Massimo Coda (che ha scelto la Sampdoria) e Daniel Ciofani (che ha dato l’addio al calcio giocato). Il direttore sportivo Simone Giacchetta ha puntato su De Luca, pagando 1,2 milioni di euro (più bonus) alla Sampdoria e offrendo un contratto di quattro anni all’attaccante bolzanino, cresciuto tra Inter e Torino.

Il reparto offensivo della Cremonese ora include De Luca, David Okereke, rientrato dal prestito al Torino e potenzialmente destinato a rimanere, e Frank Tsadjout. Questi tre attaccanti completano un reparto fisicamente potente e muscolare. Tuttavia, Stroppa tende a schierare solo un centravanti, preferendo affiancare un trequartista al centravanti. De Luca, che ha segnato 10 gol nell’ultimo campionato con la Sampdoria, porterà non solo reti ma anche una presenza fisica fondamentale per ricevere palloni spalle alla porta e far salire la squadra, oltre a smistarli ai compagni.

La Cremonese dispone di sei giocatori tra esterni, mezze punte e fantasisti. Tra i veterani ci sono Cristian Buonaiuto, Luca Zanimacchia, e Franco Vazquez. Buonaiuto e Zanimacchia sono elementi di certezza, mentre Vazquez, pur vicino ai 35 anni, può ancora fare la differenza grazie alla sua classe. Gli acquisti di gennaio, Dennis Johnsen e Gustavo Cesar Falletti, hanno ancora l’opportunità di riscattarsi. Recentemente è stato acquistato Jari Vandeputte dal Catanzaro, pronto a occupare la fascia destra e a fornire assist.

Questi sei giocatori sarebbero titolari ovunque in Serie B. Inoltre, difensori come Sernicola e Quagliata possono giocare come esterni, trasformandosi in elementi d’attacco nel sistema di gioco di Stroppa. Con una difesa solida e un potenziale offensivo così elevato, la Cremonese sarà sicuramente una delle candidate alla promozione in Serie A.