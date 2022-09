L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha stilato le pagelle del mercato delle squadre di B.

E’ stato il Benevento il protagonista dell’ultima giornata di mercato. Dopo settimane sottotono, ecco lo show finale, rompendo gli indugi: ottenuto il sì di Simy dalla Salernitana (prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A), è stato definito il ritorno di Schiattarella dal Parma, mentre per la difesa il grande innesto è Leverbe (Sampdoria, stagione scorsa leader a Pisa). Quest’ultimo ha liberato la cessione di Barba proprio al Pisa, che per l’attacco (dopo non essere riuscito a far cambiare idea a Cellino per avere Moreo) ha deciso di prendere Gliozzi dal Como, mentre non ha trovato la necessaria chicca finale con i tentativi a vuoto per avere Valoti (Monza), Johnsen (Venezia) o Leris (Sampdoria). Lo stesso Como ha aggiunto altri tre elementi alla sua variegata rosa: il portiere Vigorito (Cosenza), il centrocampista Da Riva (Atalanta, era alla Spal) e l’attaccante Ambrosino (Napoli).

Le altre Se soprattutto Brescia (servivano rinforzi…), Genoa e Parma all’ultimo giorno sono rimasti a guardare, tra le grandi il Cagliari s’è mosso ancora aggiungendo Capradossi (Spezia, era alla Spal) alla difesa e Falco (Stella Rossa) all’attacco; c’è stata invece in extremis la rinuncia a Melchiorri (Perugia), che sarebbe tornato in Sardegna se Pavoletti avesse accettato la proposta del Bari. Il quale così ha virato su Salcedo (Inter, era allo Spezia) e sul tedesco Scheidler del Digione. Il Modena non è riuscito a strappare Sibilli al Pisa ma oggi tessera Marsura, che ieri s’è svincolato dallo stesso Pisa. Per il Palermo l’ultimo innesto arriva dalla galassia City: è il centrocampista francese Claudio Gomes, che giocava nel Barnley. Il Südtirol oggi firma con lo svincolato Schiavone (ex Salernitana) e a centrocampo ha ottenuto anche Crociata (Empoli, era alla Spal), mentre ha rinunciato a prendere il difensore dopo aver trattato gli svincolati Masiello (Genoa) e Ariaudo (Alessandria). La Reggina ha incassato in extremis il sì di Hernani (Parma, era al Genoa) e di Bouah (Roma) per la ricca rosa di Pippo Inzaghi, mentre il Cosenza aggiunge alla sua Camigliano (Reggiana) e Kornvig (Sonderjyske, via Spezia). Tutto a posto infine all’Ascoli per l’arrivo di Adjapong dal Sassuolo (era alla Reggina) e al Frosinone per quello di Frabotta (dal Lecce).

6,5 Ascoli

6,5 Bari

8 Benevento

6 Brescia

7,5 Cagliari

6 Cittadella

8 Como

6,5 Cosenza

7,5 Frosinone

8 Genoa

6,5 Modena

7,5 Palermo

7 Parma

7 Perugia

6,5 Pisa

7 Reggina

7,5 Spal

6,5 Sudtirol

6,5 Ternana

6 Venezia