L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul campionato di serie B e sui posticipi dche vedranno scendere in campo Palermo e Venezia rispettivamente contro Spezia e Reggiana in programma tra oggi e domani.

Se il fattore campo non è una garanzia assoluta, Parma e Catanzaro sono l’eccezione che conferma la regola. Nessuno può sentirsi protetto nel proprio stadio, ma le prime due in classifica in casa hanno un ritmo da promozione. Il Parma in B non ha mai fatto meglio coi 14 punti realizzati finora al Tardini; il Catanzaro corre sulle orme del Bari dello scorso anno, ci sono molte analogie che fanno pensare come la squadra di Vivarini possa lottare al top fino alla fine. Fra l’altro distribuisce equamente i suoi punti: 10 in casa (ed è 2a col Venezia in questa classifica) e 11 in trasferta.

Se il Catanzaro sembra il Bari, dov’è finito il Bari medesimo? Marino non è riuscito a guarirlo dalla pareggite acuta, il nuovo tecnico ha bisogno di tempo ma il Bari è tra le grandi delusioni della stagione. Così come la Cremonese cui non è bastato il cambio in panchina per darsi un rendimento costante. Se il fattore campo non è così decisivo (vedi il Brescia) lo si deve pure alla Samp che oggi spera di prendersi quel successo che Pirlo (nella foto con Pecchia) non ha mai potuto gustare. Il Ferraris è diventato una specie di tempio laico, dove la felicità dei blucerchiati non è la religione dominante. E occhio al Cosenza: col Catanzaro è la sorpresa e in trasferta ha già condannato Palermo e Pisa. Insomma la B si diverte a mischiare le carte come sempre ma i valori vengono a galla. A questo proposito i posticipi di oggi e domani misureranno il peso specifico di Venezia e Palermo.