L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara di domani tra Palermo e Spezia e sul tabù che riguarda alcuni rosanero.

L’occasione è propizia. Battere lo Spezia per dare seguito al tris di vittorie conquistato prima della sosta e per abbattere un tabù che vede Pigliacelli e Di Francesco mai vittoriosi contro i liguri. Una curiosità statistica che certamente darà qualche motivazione in più ai due rosanero, per i quali definire “bestia nera” lo Spezia non è di certo eccessivo. I numeri, d’altronde parlano chiaro: Pigliacelli nella sua carriera ha affrontato sette volte la squadra spezzina racimolando appena tre pareggi e una sconfitta pesante. di quelle che si ricordano a lungo. Di Francesco, invece, in sei circostanze ha pareggiato cinque volte e una volta ha perso, ma come il compagno, neppure una vittoria. Lo stesso Corini non ha mai vinto in tre precedenti; un pareggio (4-4 col Bre scia) e due battute d’arresto alla guida di Novara e Frosinone. Di contro, Corini può vantare tre vittorie su tre con Alvini, tra cui un clamoroso 7-1 in un Lecce-Reggiana di tre anni fa.

Mai una gioia Tra il 2013 e il 2018, cioè prima di trasferirsi in Romania. Pigliacelli aveva affrontato sette volte lo Spezia: l’ultima, con la Pro Vercelli. ne prese cinque in un pomeriggio da incubo che sancì la retrocessione dei piemontesi in Serie C. Un’altra sconfitta netta. Il portiere rosanero l’aveva subita in Coppa Italia, quando era a Pescara: un 3 0 senza repliche. In mezzo una serie di pareggi e un altro paio di sconfitte (con Reggina e Frosinone). Le uniche volte che la squadra di Pigliacelli ha vinto contro lo Spezia, lui sedeva in panchina (a Reggio Emilia col Sassuolo). Questo dato non Indurrà di certo Corini a lasciarlo fuori ma sicuramente darà al numero 12 rosanero qualche stimolo in più per la sfida di domani sera. Anche a Di Francesco la sorte non arride quando si ritrova di fronte lo Spezia anche se i suoi precedenti sono stati per lo più in Serie A: cinque pareggi su sei (quattro dei quali senza gol) e una sconfitta in Serie B. ai tempi del Lanciano. Pure l’ex Lecce, dunque, cercherà in tutti i modi di sfruttare l’occasione.