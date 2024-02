Gazzetta dello Sport: “Serie B, ecco come cambiano le quote promozione dopo il mercato”

L’edizione online de “La Gazzetta dello Sport” ha riportato quelle che sono le quote promozione aggiornate dopo il mercato invernale.

Il Parma tiene, il Venezia cade e ora è la Cremonese a guidare il gruppone delle inseguitrici, tallonata dal sorprendente Como di Cesc Fabregas. La classifica cambia di settimana in settimana, e con essa anche le previsioni dei bookie: scopriamo come cambiano le quote promozione Serie B dopo la 23ª giornata.

SERIE B QUOTE PROMOZIONE— Dopo il brutto k.o. nel derby emiliano col Modena il Parma ha reagito nel migliore dei modi, superando il Venezia nel big match del Tardini e spedendolo a -7. I lagunari, la cui promozione paga 1.75 su Gazzabet, Snai e Planetwin365 e 1.80 su Sisal, sono stati ora sorpassati dalla Cremonese di Stroppa, in lavagna ora a 1.50 sui principali operatori e dal Como, che trascinato dal nuovo arrivato Strefezza si è preso il terzo posto in classifica. Le quote dei lariani ora oscillano tra il 2.35 di Gazzabet, il 2.25 di Sisal, il 2.00 di Snai e l’1.95 di Planetwin365: gli operatori nutrono quindi grande fiducia nel lavoro di Cesc Fabregas, deciso a riportare il Como in una Serie A che al Sinigaglia non si vede dal 2003.

BARI E SAMP: RIMONTE POSSIBILI? — Tra le grandi deluse di questa prima parte di campionato ci sono Bari e Sampdoria, entrambe a 27 punti e in bilico tra zona playoff e zona playout. I pugliesi, al terzo cambio di allenatore stagionale, si sono affidati ad un esperto di promozioni come Beppe Iachini per provare a risalire la china: il salto di categoria dei galletti è in lavagna a 33.00 su Sisal, 21.00 su Planetwin365, 20.00 su Snai e 18.00 su Gazzabet. Poche chance, almeno secondo i bookie, anche per la squadra di Andrea Pirlo, la cui rimonta paga 16.00 su Sisal, 15.00 su Gazzabet e Snai e 14.00 su Planetwin365.