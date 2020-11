L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla contraddizione relativa al VAR in Serie B.

«È una decisione epocale – dice il presidente della Lega di B, Mauro Balata, nella nota – che rende il nostro campionato ancora più moderno e in linea

con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner. Ringrazio i club e i miei collaboratori per il lavoro e l’impegno di questi mesi che ha superato anche gli ostacoli provocati dalla terribile pandemia a cui siamo soggetti».





Ma Nicchi, numero uno degli arbitri, frena: «A oggi non esiste. Io non ho parlato con il presidente Balata e credo che quantomeno dovremmo essere consultati, visto che chi opera la Var sono gli arbitri. Non solo, il presidente federale Gabriele Gravina mi ha confermato di non essere al corrente della cosa ed è la Federazione a dover approvare una decisione di tale importanza».