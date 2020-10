L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo scontro Juventus-Napoli in merito alla disputa del match. Se il Napoli non dovesse presentarsi all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus, perderà 0-3 a tavolino. La linea della Lega calcio è questa, mentre il Napoli si appella alla disposizione ricevuta dalla Asl 2 Napoli Nord con la quale gli è stato vietato il viaggio a Torino e imposto l’isolamento fiduciario. «Sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito della gestione della pandemia», ha scritto in un comunicato la direzione Asl. «Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, disposti i tamponi per i familiari dei contagiati», è stato spiegato. Resta da capire che cosa accadrà nelle prossime ore.