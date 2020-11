Situazione critica in Serie A sul fronte stipendi, molte società del massimo campionato italiano non stanno vivendo sicuramente un periodo facile con l’emergenza Coronavirus e gli stadi chiusi.

Infatti alcune squadre ancora non hanno pagato delle mensilità ai propri tesserati. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, tra queste ci sarebbe il Napoli di De Laurentiis che non paga gli stipendi ai propri giocatori da settembre.





Nella stessa situazione sono anche la Lazio di Lotito, il Benevento di Vigorito e Genoa e Sampdoria. Per evitare una penalizzazione in classifica, i club avranno tempo per pagare gli stipendi entro l’1 dicembre.