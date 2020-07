L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della rivoluzione dei marchi di abbigliamento tecnico in serie A. La Fiorentina ha siglato il contratto con Kappa mentre la Sampdoria ha studiato un nuovo progetto con Macron. Il Cagliari ha voluto cambiare trovando la collaborazione con Adidas. La Roma lascia la Nike e probabilmente le nuove maglie giallorosse saranno firmate da Under Armour. Anche se non è escluso un inserimento di Adidas. Attivissima. Il Sassuolo ha annunciato la fine del rapporto con Kappa (era in scadenza e c’era dal 2015) e l’arrivo di un marchio internazionale che nella terra della ceramica vogliono tenere top secret. Di sicuro aprirà lo store in centro.