Gazzetta dello Sport: “Serie A, adesso si pensa all’istituzione di playoff e playout”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Serie A e la possibile istituzione dei playoff e playout.

Società di nuovo riunite: appuntamento in tarda mattinata negli uffici milanesi della Lega. L’ordine del giorno è ricco ma sono sostanzialmente due i punti più interessanti (e con ogni probabilità più dibattuti) dell’assemblea. Il primo riguarda i temi federali: la Lega ha inviato il proprio documento di riforme alla Figc. La Federazione insiste su aspetti come le modalità di iscrizione e relativi parametri finanziari: le società approfondiranno la questione.

Ancora più centrale è il tema dei calendari internazionali delle prossime stagioni. Il problema è la quantità di gare, tra impegni nazionali e internazionali. In quattro (Milan, Inter, Juve e Roma) si sono schierate in favore della Serie A a 18 squadre, ipotesi contestata dalla maggioranza. Si cercano altre possibili soluzioni. Idee? Un campionato corretto nel format, non più con un girone unico ma a due, con l’istituzione di playoff e playout. Un’idea come altre. Così come le modifiche potrebbero riguardare il format della Coppa Italia.