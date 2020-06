L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Tony Di Piazza, in risposta alle esternazioni di Mirri «Devo precisare che rivesto la carica di amministratore al pari del signor Mirri e del signor Sagramola, e smentisco l’affermazione di Mirri per cui sarei solo un socio e non un amministratore. Mi sono dimesso da vicepresidente della società ed ho confermato le dimissioni nel Cda del 26 maggio; su sollecitazione di molti tifosi, e anche per cercare di sanare le ferite apertesi, avevo manifestato la mia disponibilità a riconsiderare le mie dimissioni se si fosse ristabilito un clima di leale collaborazione».