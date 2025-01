Gazzetta dello Sport: “Samp, oggi arriva Niang. E Tutino è un caso. Le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” analizza le trattative di mercato che tengono banco oggi in serie B e non solo.

M’Baye Niang è pronto a tornare in Italia dopo una parentesi in Marocco, con arrivo previsto oggi a Genova. La Sampdoria ha raggiunto un’intesa preliminare con l’attaccante: un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo basata su determinate condizioni. Niang è visto come il tassello finale per completare l’attacco blucerchiato, che potrebbe ancora contare su Gennaro Tutino nonostante le complessità legate alla sua cessione.

Il futuro di Tutino è incerto, data la clausola di riscatto obbligatorio di 2,5 milioni di euro a seguito di un prestito annuale dal Cosenza, che si attiverà dal 1° febbraio dopo aver accumulato il primo punto utile in campionato. Questa situazione rende la sua cessione un’operazione complicata, con la Sampdoria che si trova a dover navigare tra le difficoltà del mercato.

Nel frattempo, la Salernitana rimane attenta agli sviluppi e ha già preso passi per rafforzare la squadra, integrando il difensore argentino Guasone dall’Estudiantes e mirando a potenziare il centrocampo con l’arrivo di Caligara dal Sassuolo.

La Carrarese ha espresso interesse per Kumi e Antiste, entrambi in uscita dal Sassuolo, con quest’ultimo che potrebbe unirsi a Calabro. In Serie B, Koutsoupias si trasferisce a titolo definitivo dal Catanzaro al Frosinone, mentre il Cosenza è vicino all’accordo per Gargiulo del Foggia. Per lo Spezia, i giorni sono decisivi per Bertola, difensore in scadenza di contratto, con Folino della Juve Stabia pronto a sostituirlo se necessario.

In Serie C, il Benevento affronta un divieto di operare in entrata per tre sessioni di mercato imposto dalla FIFA, a seguito del mancato pagamento all’agente di Kubica, ora tornato in Polonia. Il club è comunque ottimista di poter risolvere la situazione rapidamente. Nel frattempo, il Trapani continua ad essere molto attivo sul mercato.

Questo panorama dinamico del calcio italiano dimostra quanto il mercato di gennaio possa essere cruciale per le ambizioni di squadre su tutto il territorio nazionale, dalla Serie A alla C, con la Sampdoria che si prepara ad accogliere Niang mentre cerca di risolvere il puzzle legato a Tutino.