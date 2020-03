L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” parla della brutta notizia che ha coinvolto Cristiano Ronaldo, volato a Funchal per la madre. Mamma Dolores che ha cresciuto Ronaldo prima e dopo l’esperienza (durissima) del marito in Africa per la guerra tra il Portogallo e le colonie. Ronaldo ieri mattina, quando ha saputo che Dolores è stata male, è corso da lei e la notizia ha riempito la giornata della Juventus e degli juventini, almeno fino a quando non si ècapito che per Juve-Milan c’erano reali pericoli di rinvio. Dolores Aveiro, 65anni, si è sentita male intorno alle 4 di ieri mattina: un ictus. È stata portata presto al pronto soccorso, dove ha subito due interventi, una trombolisi e una trombectomia, come comunicato ufficialmente dall’ospedale Nélio Mendonça di Funchal. Scopo, liberare un’arteria e permettere al sangue di tornare a circolare per portare ossigeno al cervello. Cristiano è partito con il suo Gulfstream – un volo privato – da Torino. Intorno alle 16 è atterrato all’aeroporto di Madeira, l’isola al largo della costa nord-occidentale dell’Africa dove è cresciuto per 12 anni, fino al trasferimento alle giovanili dello Sporting Lisbona.