L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato la situazione relativa al caos Coronavirus, con la Spagna che ha intenzione di chiudere le porte per le gare, soprattutto che coinvolgono le italiane Atalanta e Inter, che dovranno giocare in Europa League contro Valencia e Getafe. Ecco un estratto dal quotidiano: “Ieri Salvador Illa, Ministro di Salute, Consumo e Benessere sociale, in una conferenza stampa ha consigliato che si giochino a porte chiuse Valencia-Atalanta, a Mestalla il 10 marzo, e Getafe-Inter del 19 marzo, oltre a due gare di palla canestro. Via libera ad altre competizioni sportive minori in programma nel weekend e che prevedono la partecipazione di atleti italiani: trattandosi di poche persone, potranno essere monitorate senza problemi. Il Ministro consiglia di evitare assembramenti massicci, ma ha lasciato l’ultima parola agli organismi regionali, sempre coordinati da Madrid. Ha citato come zone a rischio l’Italia del Nord, la Cina, l’Iran, il Giappone, la Corea del Sud e Singapore.[…]”.