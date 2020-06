L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di bufera social intorno al difensore della Roma Juan Jesus. In arrivo per lui un multa per uso non consentito dei social e forse anche la mancata convocazione con la Samp. «Bello che nemmeno la Roma mi metta sul profilo ufficiale. Questo vuol dire fiducia», ha scritto il difensore, che non gioca dal 25 settembre e ha rifiutato la cessione nel mercato di gennaio. Nel rispondere alle critiche dei tifosi, a chi gli intimava di andar via, ha aggiunto: «Secondo te per quattro soldi miei (2,2 milioni netti circa) il bilancio è a posto? Hai saltato lezione di matematica?». Gioco facile per un tifoso replicargli: «Quattro soldi? Quattro soldi li prendo io, pesa le parole…».