L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla questione della Super Champions, rilanciata da Andrea Agnelli. L’idea era quella di garantire un accesso fisso alle società più importanti: un sistema che renderebbe quasi impossibile il ripetersi di un miracolo sportivo come quello dell’Atalanta. 201 club di 37 paesi si sono già detti contrari. Urbano Cairo è stato uno dei principali alfieri di questa protesta: «Trovo abbastanza assurdo che si torni sull’argomento. Non ci sono differenze rispetto a quanto abbiamo detto tante volte tra i vari eventi svolti quest’anno». Le parole di Agnelli hanno scosso l’ambiente atalantino e nel pomeriggio di ieri c’è stata una telefonata tra lo stesso presidente bianconero e Percassi, patron dell’Atalanta. Agnelli ha chiarito che la sua intenzione non era quella di attaccare l’Atalanta, ma di evidenziare la necessità di rivedere il meccanismo di accesso alle coppe.