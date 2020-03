L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle porte (soc)chiuse di Juve-Inter. Saranno presenti 500 persone, tra raccattapalle e agenti. Ci saranno ovviamente i giocatori, i lunghi staff degli allenatori. La Lega autorizza un massimo di 100 persone con funzioni relative all’organizzazione del match. Sono una serie di invisibili, lontani dai riflettori, ma necessari. Si va dai raccattapalle ai giardinieri, dai manutentori dell’impianto agli operatori di pulizia delle poche aree interessate. Senza dimenticare i medici anti-doping e i tanti addetti alla pubblica sicurezza: si va dai poliziotti ai vigili del fuoco, dal pronto soccorso agli steward. Ogni club è autorizzato a portare un proprio fotografo ufficiale e un uomo del digital per aggiornare via social. Il diritto di cronaca sopravvive e nel derby d’Italia dovrebbe esserci il numero massimo di giornalisti ammessi per l’occasione, 150. A loro si aggiungono quelli delle emittenti titolari dei diritti di trasmissione live accompagnati dai tecnici.