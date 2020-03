L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle preoccupazioni tedesche per la sfida tra Germania e Italia. Le autorità politiche di Norimberga sono preoccupate per l’arrivo di troppi italiani in arrivo da zone a rischio e vorrebbero chiedere l’annullamento di Germania-Italia, in programma martedì 31 marzo. «Se arriveranno centinaia di tifosi dal loro paese, il contagio può traboccare» afferma il responsabile alla salute. La DFB potrebbe decidere di cambiare sede oppure optare per le porte chiuse. L’Italia sarebbe disposta a rinunciare ai mille biglietti, pur se molti già venduti.