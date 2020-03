L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” riporta le dichiarazioni di Rocco Arena, patron dell’FC Messina: «Coronavirus? Da cittadino dico che c’è confusione, da presidente di squadra di calcio che sarebbe stato insostenibile delle spese di controllo e assicurazioni contro il virus. Stracittadina contro l’ACR Messina? L’unica richiesta che farò è quella di giocare in notturna, per non penalizzare i lavoratori. Pregherei la famiglia Sciotto di evitare di parlare in pubblico di complotto da parte dell’FC Messina nei loro confronti e di mettere sul tavolo non verità. Dal giorno in cui mi hanno preso in giro, dicendomi di vendere la società e poi tenendosela stretta, ho guardato altrove. Non esagero se dico che lo stadio “Scoglio” è gestito da cani. Mi piacerebbe che gli Sciotto rendessero pubblica l’offerta presentata per la gestione dello stadio. Prima di parlare degli altri, sarebbe meglio che pensassero alla loro società. Lo urlo ai quattro venti: “Sciotto, ora basta”. Ho contattato la Lega per conoscere i costi e coprire l’evento a livello streaming. Ringrazio Nino Frassica per essere apparso su una puntata di “Don Matteo” con una sciarpa dell’FC Messina. Sappia che sarà sempre un nostro ospite d’onore alle nostre partite».