Un altro club rischia l’esclusione dalla Champions League. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Bellinazzo su “Il Sole 24 Ore”, l’Olympique Marsiglia sarebbe tornato sotto la lente della Uefa per il mancato rispetto dei paletti imposti dal fair play finanziario. Il club francese è stato deferito alla camera giudicante del Club Financial Control Body, al termine di un’indagine relativa ai controlli periodici previsti dal settlement agreement per la stagione in corso. Secondo l’investigatore capo dell’organo di controllo, i francesi non hanno rispettato le condizioni poste dall’accordo siglato con la Uefa nello scorso mese di giugno. Potrebbero scattare sanzioni fino all’esclusione dalle competizioni europee, come pena massima. Altrimenti, le sanzioni potrebbero riguardare ulteriori restrizioni sul numero di giocatori da inserire in lista A e limiti di spesa sul mercato, oltre a sanzioni pecuniarie.