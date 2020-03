L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’ennesima cena per l’intera rosa del Palermo, quasi a voler rimarcare il patto verso la Serie C. C’erano tutti i calciatori in un ristorante della centralissima via Libertà. E’ successo mercoledì sera, in un periodo delicatissimo, durante il quale si possono decidere le sorti del campionato del Palermo. La cena è stata documentata sui social network, con una foto che immortalava tutti i protagonisti rosanero. «Non c’è cosa più bella…di una cena di famiglia», ha scritto su Instagram il portiere Pelagotti. Dagli Stati Uniti, Di Piazza commenta: «Una gran bella famiglia. Orgoglio palermitano».