L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul bunker “Barbera”. Lo stadio sarà il centro operativo delle due prossime settimane, come comunicato dalla società nella giornata di ieri, in seguito all’allarme Coronavirus che ha provocato lo stop del campionato di Serie D. Non ci sarà nessuna amichevole e la squadra lavorerà fino alla fine della prossima settimana. Non sono previsti giorni di riposo, fino a quando non arriveranno notizie della Lega in merito alla riprogrammazione del calendario.