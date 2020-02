L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione legata al Manchester City. I club del massimo campionato inglese vogliono una sanzione interna per la squadra di Guardiola, squalificata per due stagioni in Europa per violazione del fair play finanziario, sentenza contro la quale il club inglese ha inoltrato ricorso al Cas (Courtof Arbitration for Sport). La sanzione, da quanto sarebbe trapelato, riguarderebbe la revoca dei titoli conquista titra il 2012 e il 2016. L’eventuale conferma della squalifica inciderà sulla classifica finale, con inevitabili riflessi sulle qualificazioni in Champions e in Europa League. In teoria, per andare in Europa potrebbe bastare anche l’ottavo posto.