L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’arrivo di Menez alla Reggina. Ingresso da star, a bordo di un catamarano. «Non nascondo la mia felicità di tornare a giocare in Italia ed adesso speriamo di fare bene. Sono venuto qui per il calore dei tifosi, la passione che ha il calcio

italiano e sono molto contento di ripartire dalla Reggina, abbiamo tante cose da fare. Sto fisicamente alla grande, lo stop mi ha aiutato moltissimo. Darò tutto per rendere felici i tifosi, voglio fare vedere il vero Menez».