L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento di Nicola Rauti, attaccante del Palermo.

Arrivato in sordina ai titoli di coda del mercato, si è trasformato in imprescindibile. E’ il giocatore di movimento più utilizzato da Boscaglia. Da Terzi al Potenza è stato un crescendo continuo nel rendimento.





Una scelta, quella di Rauti, che si sta rivelando indovinata da parte della società, ma che presenta il limite di non esserlo sul lungo termine, dal momento che il Torino se ne è privato soltanto per una stagione e in prestito secco.